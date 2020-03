Forest: «Du télétravail mais en extérieur», dit Roberti

Les bourgmestres doivent faire face à une situation inédite en cette période de crise sanitaire en Belgique et dans le monde. Stéphane Roberti (Ecolo), bourgmestre de Forest, nous raconte son confinement. «Comme bourgmestre, on a autant de travail, voir même plus de travail que d’habitude. Toute mon énergie est consacrée à la gestion de la situation. La commune doit continuer d’offrir des services aux citoyens mais nous devons organiser le travail afin de respecter les consignes. Les services où cela est possible font du télétravail», souligne Stéphane Roberti, qui continue de se rendre à la maison communale tous les jours.

« Le service population et état civil est toujours là. Mais, un Forestois à la fois peut rentrer dans la maison communale », précise-t-il.