Coomans: «J’aurais pu contaminer le conseil communal»

Ex-échevin de l’urbanisme à la Ville de Bruxelles et actuellement député régional, Geoffroy Coomans (MR) «sort» du coronavirus, lui et sa famille. Tout a commencé juste après son retour de vacances en Afrique du Sud. «On est rentré le mercredi soir. Et notre nounou, qui est puéricultrice, a infecté mes filles et mon épouse, après avoir elle-même été infectée à la crèche. Elle nous a appelés le dimanche, je crois, pour dire qu’elle avait les symptômes. Le lundi, ma femme avait les symptômes. Je l’ai vivement encouragée à aller faire le test, surtout qu’elle est médecin.»

Elle dirige un laboratoire de microbiologie dans un grand hôpital bruxellois. « Actuellement, elle est en congé de maternité mais elle pourrait être appelée en cas de nécessité. Le temps que les symptômes se manifestent, elle avait déjà contaminé sa meilleure amie, qui a contaminé toute sa famille ! »