Le rugby belge définitivement arrêté, une D1 à 10 l’an prochain!

Belgium Rugby, la LBFR et Rugby Vlaanderen ont décidé de mettre fin à la saison de rugby suite à la pandémie de coronavirus. Aucun champion n’est déclaré, ni aucun montant. Mais par contre, il y a des montants!

En Division 1, il y aura deux montants, ce qui signifie que l’élite du rugby comptera dix clubs la saison prochaine. Les deux heureux élus sont Liège et Frameries. La Hulpe, le ROC, l’ASUB, le Kituro et Boitsfort seront toujours bien présents. Dans les divisions inférieures, Namur et le ROC 3 montent en Division 2.