Camille (31) n’est pas encore guérie: «Je me suis sentie partir»

Camille, 31 ans, est atteinte du coronavirus depuis 19 jours. Jeune et en bonne santé, elle avait déjà raconté sur les réseaux sociaux son calvaire après 8 jours. Une dizaine de jours plus tard, Camille raconte comment le Covid-19 est toujours là. Et comment elle s’est sentie partir pendant cette période. Un témoignage à nouveau poignant.