Bruxelles: deux réfugiés irakiens bloqués en prison

Selon nos sources, deux réfugiés irakiens sont détenus depuis six mois aux prisons de Saint-Gilles et de Nivelles dans le cadre d’une enquête en criminalité financière. En l’occurrence, une série de fraudes à la TVA, aux impôts, de faux en écriture, etc. pour un montant avoisinant le 1,5 million d’euros de préjudice.

En pénal financier, il est assez rare de voire des détentions préventives aussi longues. Le fait est que la leur, celle d’Aws A.N. et d’Ali, n’est pas près de se terminer à cause du coronavirus, bien qu’on ait pu imaginer le contraire.