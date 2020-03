Malgré la relégation, Boitsfort poursuivra en P2 avec Droeven

Cela a été acté cet après-midi, le RRC Boitsfort est officiellement relégué. Seule satisfaction pour les Bleu et Blanc, ils ne terminent pas derniers. C’est donc en P2 que les Boitsfortois évolueront l’an prochain, avec Philippe Droeven toujours à leur tête.

« On a été dernier pas mal de temps », explique le président boitsfortois, Marc Raes. « On attendait notre match de référence mais il n’est jamais venu. On a finalement gagné les deux derniers matches et on avait une petite lueur d’espoir mais on savait que ce serait difficile car il y a tout de même quatre descendants.