Le CHU St-Pierre ouvre une unité de soins intensifs avec les dons

Le CHU Saint-Pierre remercie du fond du cœur ses donateurs pour leur élan de générosité exceptionnel, auquel tout le personnel hospitalier est extrêmement sensible.

Depuis deux semaines, plus d’une centaine de médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens et ingénieurs se sont mobilisés pour créer et mettre en place une unité supplémentaire de soins intensifs, capable d’accueillir une quinzaine de patients, pour faire face au pic de l’épidémie COVID-19.