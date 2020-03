La validité des titres-services bruxellois prolongée de 3 mois

Le secteur des titres-services est fortement impacté par la crise sanitaire du coronavirus. Les prestations des aide-ménagères sont annulées tantôt par les clients, tantôt par les employeurs. Sur proposition de Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi, la date de validité des titres-services encore valables, est prolongée de 3 mois.

Les titres-services sont l’un des secteurs économiques durement frappés par la crise du coronavirus. Les annulations des prestations sont de plus en plus nombreuses. Les utilisateurs se retrouvent donc avec des titres-services non-utilisés et dont la validité pourrait arriver à échéance.