Schaerbeek: des commerçants se plaignent de la police locale!

«Nous, aussi, en faisant de la livraison alimentaire, on est en première ligne et on mérite mieux que de se faire traiter comme des criminels quand on respecte toutes les consignes fédérales et qu’on aide en plus beaucoup de monde à rester confiné». Tel est le message que le président de l’association des commerçants de la place Liedts et de la rue des Palais, à Schaerbeek, voudrait bien faire passer à certains policiers locaux…

À Schaerbeek, notamment du côté de la place Liedts et de la rue des Palais, des commerçants du secteur alimentaire n’en peuvent plus du manque de compréhension dont feraient preuve certains policiers locaux en vue de faire respecter l’heure de fermeture fixée à 22 h 00.