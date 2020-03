«Les titres-services, essentiel pour les personnes fragilisées»

Le secteur des titres-services est fortement impacté par la crise sanitaire du coronavirus. Les prestations des aide-ménagères sont annulées tantôt par les clients, tantôt par les employeurs.

Pascal Freson (DéFI), échevin à Evere, a écrit une lettre à Wilmès, Vervoort et Clerfayt. Il souhaite des mesures claires concernant les titres-services et les agences locales pour l’emploi (ALE). En ce moment, seules 15 % des prestations des aide-ménagers se font. Il trouve qu’elles sont essentielles pour les personnes âgées, fragilisées et handicapées.