8PM, l’appli pour aider les restaurants et le personnel soignant

L’équipe de Hello Tyro. - D.R.

Une start-up bruxelloise Hello Tyro a décidé de lancer une application 8pm afin de venir en aide tant au personnel soignant qu’aux restaurants pendant cette période de confinement. Le but ? Vous fêtes un don de 10 euros à un restaurant et vous offrez ainsi un repas au personnel soignant d’un hôpital.