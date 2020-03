Une septième arrivée à Braine, quatre nouvelles prolongations

Alexandre Teirlinckx, un milieu de terrain de 31 ans évoluant à Londerzeel, a signé au CS Brainois. Il s’agit du septième transfert entrant du club brainois.

Plus tôt, les Jaune et Bleu avaient déjà acté les arrivées de six autres joueurs, à savoir Aziz Kano (Léopold), Michael Roulez (Rhodienne), Julien Vandewalle (Courcelles), Michael Jonckheere (RAAL), Harrison Lokilo (Léopold) et Frédérick Akono (Wavre).