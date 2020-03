Coronavirus: le Jam’in Jette reporté, le Jazz Jette June allégé

Le festival gratuit Jam’in Jette qui se déroule dans le parc de la Jeunesse est reporté à 2021. Le Jazz Jette June est pour le moment maintenu mais avec une version allégée.

Initiative locale et durable, le festival Jam’in Jette est gratuit et a réussi à s’imposer par ses musiques et ses ambiances métissées, attirant chaque année plus de 15.000 visiteurs venant du tout Bruxelles et de Belgique. Malheureusement pour la 10e édition, les organisateurs ont dû décider de reporter à 2021 cette édition anniversaire.