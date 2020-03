Bruxelles: ils récoltent 150 kg d’aliments pour Restos du Coeur

Grâce à une opération marketing originale, la société molenbeekoise Advertising Solution a récolté 150 kilos d’aliments en deux jours. Ces dons ont été aux Restos du Coeur.

Advertising Solution est une société de street marketing de Molenbeek. Les 27 et 28 mars, elle a mis son matériel et son personnel au service des Resto du Cœur. L’association qui nourrit les plus démunis « manque cruellement de stock en ces temps de confinement », explique les membres d’Adverstising Solution.