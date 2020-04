Hockey: le pari réussi de Manu Brunet au Daring

Premier avec le maximum de point en Division 1 messieurs, le Daring Molenbeek était dans l’expectative. Assuré d’être promu il y a quelques semaines déjà, l’interruption due au confinement avait semé le doute dans les esprits. Et pour cause, la Fédération avait les pleins pouvoirs afin de décider l’avenir de ses compétitions et donc la promotion, ou non, d’équipes vers l’échelon supérieur.

La communication faite jeudi très tard a, donc, rassuré le comité du Daring qui peut fêter la remontée de son équipe première hommes, mais aussi l’accession à la DH de son équipe dames ! « Nous pouvons être heureux et fiers du travail accompli à tous les étages cette saison », se félicitait Manuel Brunet, l’homme aux multiples casquettes au club.