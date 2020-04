Trois joueurs de l’Union dans l’équipe-type de la saison en D1B

La Proximus League a dévoilé son onze-type de la saison. Et dans celui-ci, on retrouve trois joueurs de l’Union Saint-Gilloise, à savoir Federico Vega, Casper Nielsen et Serge Tabekou.

Vega, comme la saison dernière, s’est montré particulièrement intraitable et régulier à son poste de back droit, disputant 24 des 28 matches de championnat. Nielsen a longtemps tenu l’Union à bout de bras à son poste de milieu offensif, inscrivant 7 buts et délivrant 6 assists. Enfin, Tabekou a explosé cette année à sa place de prédilection sur l’aile droite.