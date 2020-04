Covid-19: 5 décès dans une maison de repos du CPAS à Schaerbeek

Cinq des sept résidents de la maison de repos «Albert de Latour» contaminés par le coronavirus la semaine passée sont décédés ces derniers jours. Les deux autres sont guéris. Le CPAS de Schaerbeek nous assure qu’il n’y a eu aucune autre contamination à ce jour.

Le Covid-19 s’installe de plus en plus dans nos maisons de repos bruxelloises… La semaine dernière, on dénombrait six puis sept cas de contamination au coronavirus parmi les 115 résidents de la maison de repos et de soins « Albert de Latour », qui dépend du CPAS de Schaerbeek et qui est située rue Thomas Vinçotte.