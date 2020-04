Nuisances des avions à Bruxelles: les sanctions suspendues

Le gouvernement bruxellois a décidé de suspendre temporairement les sanctions pour les dépassements des valeurs de bruit fixées pour le trafic aérien qui agit dans le cadre de la crise sanitaire, indique-t-il vendredi soir.

Le secteur du fret, qui doit répondre au défi d’approvisionner la Belgique et d’autres pays en matériel pharmaceutique et sanitaire et en alimentation avait demandé aux gouvernements fédéral et bruxellois d’alléger les contraintes à respecter en temps normal, pour pouvoir assurer sa mission.