Promenades dans les parcs: voici les consignes de sécurité

Bruxelles Environnement rappelle le respect obligatoire des consignes de sécurité pour les promenades dans les parcs et forêts

Les espaces verts bruxellois sont des lieux de première importance en cette période de confinement, c'est pourquoi tout est mis en œuvre pour que les parcs et forêts restent accessibles. Une forte affluence est attendue dans les parcs et forêts ce week-end et la semaine prochaine.