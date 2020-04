Les collaborateurs de la Stib réussissent un challenge de danse

Afin de partager un peu de bonne humeur en cette période de crise sanitaire, les collaborateurs de la Stib ont relevé un challenge de danse.

« Les collaborateurs de la Stib sont encore et toujours prêts à transporter ceux et celles qui prennent soins de nous. Mais cela n’empêche pas nos conducteurs et nos chauffeurs de garder leur bonne humeur et leur motivation !