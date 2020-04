1.200 laptops pour l’enseignement néerlandophone à Bruxelles

Le ministre Sven Gatz (Open-VLD) a conclu un accord de coopération avec l’asbl Digital for Youth.be, qui collecte des laptops auprès d’entreprises, d’institutions et d’organisation et les reconditionne. Au moins 1.200 de ces laptops, remis à neuf, sont destinés aux élèves et aux étudiants de l’enseignement néerlandophone à Bruxelles.

Le ministre Sven Gatz (Open-VLD), en charge au sein du Collège de la VGC de l’Enseignement et de la Construction d’écoles, a veillé à ce que la Commission communautaire flamande libère un montant de 120.000 euros pour ce projet avec Digital For Youth.