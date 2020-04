Un Molenbeekois de 18 ans: «Rien à foutre du confinement»!

La Capitale s’est immergée une matinée, celle de ce jeudi 2 avril 2020, au sein du «service des urgences» du parquet de Bruxelles, plus communément appelé la «permanence du parquet de Bruxelles» et à disposition de laquelle les personnes, arrêtées la veille par la police, sont mises, après avoir passé la nuit dans la cellule d’un commissariat. Le parquet de Bruxelles est aussi en première ligne face au coronavirus et il nous a ouvert sa porte, momentanément inaccessible à la presse, pour que nous puissions vous dévoiler à quoi peut bien ressembler son quotidien par temps de pandémie.

Le premier des deux détenus arrive. Il est amené par un policier qui lui enlève ses menottes avant que l’audition ne débute. « Installez-vous monsieur. Savez-vous pourquoi vous êtes dans mon bureau ? », l’interroge d’entrée de jeu Denis Goeman.