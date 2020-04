Van Binst: «Ixelles veut être un tremplin pour les jeunes»

Giulio Mapessa parti pour Rupel Boom (D1 am.) et Levi Lukebakio pour le Crossing (D3 am.). Ixelles peut se targuer d’avoir fait éclore deux jeunes talents cette saison. Une philosophie enclenchée par le président Julien Van Binst.

Sans crier gare, Ixelles a réalisé une saison bien au-delà de ses espérances en ponctuant l’exercice à une honorable sixième place. Dans l’ombre des grosses cylindrées de la P1, le club cher au président Julien Van Binst n’a jamais déçu, que du contraire même.