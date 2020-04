Michael Vossaert: «Soupçons du virus pour mon fils»

Nos hommes et femmes politiques sont également confinés chez eux depuis plusieurs semaines. Et comme les citoyens, certains d’entre eux doivent faire face au coronavirus ou, du moins, à des soupçons de Covid-19. C’est le cas du député bruxellois Michael Vossaert (DéFI).

« La semaine du 13 mars, je me suis rendu aux urgences avec mon fils d’un an et demi à deux reprises. Pendant une semaine, il a fait de la fièvre. Et comme cela ne passait pas, on a préféré aller aux urgences. Ils n’ont pas fait de test car il a moins de deux ans. Nous sommes rentrés le week-end à la maison.