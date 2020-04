Ben Mbemba ne sera plus l’entraîneur du BX la saison prochaine!

Le club de Vincent Kompany va devoir se mettre à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine car Ben Mbemba a décidé d’arrêter.

Ben Mbemba sera donc resté un an à la tête de l’équipe première du BX Brussels, et quatre au total dans le club. « C’est moi-même qui ai décidé d’arrêter », explique-t-il. « Cela me prenait trop d’énergie. Il faut savoir que je n’habite pas à Bruxelles mais à Anvers. Cela devenait trop compliqué au niveau de mon travail mais également au niveau de ma vie familiale.