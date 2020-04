Le 7 décembre 2019 vers 19h à Evere, trois individus ont commis un vol à main armée dans le magasin Action situé rue de Genève.

Le premier auteur était vêtu d’un pantalon noir, d’une veste noire et d’un casque noir gris et bleu. Il portait également des chaussures noires à semelles blanches. Il était en possession d’un sac à dos de marque Nike.

Le second auteur portait un casque de marque Nolan N21 Caribe de couleurs brun et blanc, et était habillé en noir.