La Maison de jeunes de Berchem propose des activités via internet

Les premiers jours de confinement liés à l’apparition du coronavirus ont illustré les difficultés pour les jeunes de saisir l’enjeu et de rester chez soi. Aujourd’hui le message est passé et les jeunes respectent cette mesure cruciale pour faire reculer la pandémie. Pour continuer les activités, la Maison des jeunes de Berchem-Ste-Agathe a décidé de proposer des activités via visioconférence.

Elle a décidé d’utiliser Skype, facile a installer sur smartphone, tablette et ordinateur.