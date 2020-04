Fraude fiscale: les deux réfugiés ne seront pas libérés

Me Kamran Najib est scandalisé. L’un de ses clients, un réfugié irakien dont nous vous narrions les mésaventures dans un dossier pénal financier la semaine passée, ne sera pas libéré. C’est du moins ce qu’il ressort d’un courrier du juge d’instruction en charge du dossier.

« On nous dit que notre client est exposé au coronavirus mais ni plus ni moins que le reste de la population, c’est scandaleux », estime Me Najib.