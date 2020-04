Mohammed, employé Colruyt, décède du coronavirus

Mohammed, un collaborateur d’un magasin Colruyt de Forest, est décédé la semaine dernière du coronavirus. Si chez Colruyt Group, on insiste sur le fait que les mesures imposées sont observées scrupuleusement et ajustées au quotidien, la famille de la victime réclame des dommages et intérêts.

Vendredi dernier, les équipes du Colruyt de Forest apprenaient la disparition de l’un de leurs collègues, emporté par le Covid-19. Mohammed Nahi avait 32 ans, était marié et avait deux enfants. Il s’est éteint jeudi dernier, deux semaines après avoir contracté des problèmes respiratoires. Il avait d’ailleurs été placé en quarantaine après avoir manifesté les premiers symptômes.