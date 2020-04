Saint-Josse: la vente de l’ancienne justice de paix suspendue

La vente de l’ancienne justice de paix à Saint-Josse est suspendue. Les démarches reprendront à zéro une fois le confinement terminé.

Depuis début mars, Saint-Josse vend l’immeuble qui abritait l’ancienne justice de paix rue du Méridien. En raison de la situation actuelle, cette vente est suspendue. « On suspend la vente. On reprendra plus tard.