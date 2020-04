Le propriétaire de la grande roue offre 50 tablettes à St-Pierre

En ces temps d’épidémie, les gestes généreux ou de solidarité se multiplient. Même le propriétaire de la grande roue, installée place Poelaert, s’y est mis. Il explique. «On regardait les infos à la TV sur le coronavirus et sur la solitude de certains malades quand mon petit m’a dit: ‘ tiens, je donne mon Ipad pour l’hôpital’. Voir un enfant de 8 ans vous dire cela montre combien il se sent concerné. Je lui ai répondu que j’allais plutôt en acheter.»

René Bufkens est aussi sensibilisé au problème car un de ses copains a, lui-même, des difficultés à entrer en contact avec sa grand-mère. Et c’est ainsi que notre généreux forain est allé acheter 50 tablettes, destinées à l’hôpital Saint-Pierre. « On en a livré déjà 33 ce lundi et les 17 autres, qui devaient encore être configurées, seront livrées ce mardi.