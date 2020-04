Le nombre de contaminés augmente plus à Anderlecht et Bruxelles

À la date du 30 mars 2020, la région bruxelloise comptait un total de 1452 cas de coronavirus sur son territoire. Une semaine plus tard, soit à la date du 6 avril, ce sont 2414 cas qui sont recensés en région bruxelloise. Il s’agit des chiffres de Sciensano.

Il y a une semaine, les communes de Bruxelles, Anderlecht et Molenbeek étaient les plus touchées par le nombre de coronavirus. Et cela sans surprise puisque ce sont parmi les communes les plus peuplées de la Région. Une semaine plus tard, Bruxelles et Anderlecht ont connu les fortes augmentations du nombre de cas avec respectivement +149 cas et +141 cas.