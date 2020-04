Anderlecht: une proposition qui passe très mal

Anderlecht a suggéré une plus grande solidarité des clubs qualifiés en Coupe d’Europe envers les autres équipes du championnat belge. À Charleroi et à Bruges, on y voit là une proposition assez culottée de la part du club bruxellois, dont les problèmes financiers ont commencé bien avant la crise du coronavirus.

Si le principe de solidarité fait plus que jamais sens dans ces moments difficiles, le monde du football lui trouve aujourd’hui ses limites. Le dicton dit que se serrer les coudes est essentiel tant que l’on ne s’écorche pas la peau. Et puis la promiscuité n’est de toute façon pas à l’ordre du jour.