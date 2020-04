Bruxelles-Mobilité poursuit certains chantiers

A cause du confinement et des mesures de sécurité pour lutter contre la propagation du coronavirus, la plupart des chantiers dans l’espace public bruxellois sont à l’arrêt. 95% des chantiers de Bruxelles-Mobilité sont suspendus. Cependant, quelques chantiers peuvent se poursuivent car il est possible de respecter les règles de distanciation sociale.

C’est le cas du rafraîchissement des marquages routiers. Une campagne qui a lieu chaque année au printemps. C’est aussi le cas de la réparation des nids de poule. Bruxelles Mobilité effectue également les travaux de verdurisation avec notamment des petites plantations.