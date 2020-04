Morgues et funérarium devront accueillir les corps des défunts

Sur proposition de Bernard Clerfayt, ministre bruxellois des Pouvoirs Locaux, le gouvernement bruxellois prend un arrêté de Pouvoirs Spéciaux visant à transporter les corps des défunts le plus rapidement possible dans les morgues et funérarium. Cette mesure a pour objectif d’endiguer la propagation du coronavirus et de protéger un personnel médical déjà surchargé.

La crise sanitaire du coronavirus perturbe de nombreux secteurs parmi lesquels celui des funérailles et des sépultures. En effet, les mesures de distanciation sociale prises pour limiter la propagation du virus dans la population s’appliquent également entre les personnes vivantes et les défunts, potentiellement porteurs du virus.