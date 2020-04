Saint-Josse annule tous les événements jusqu’au 30 juin

Le collège de Saint-Josse a décidé ce mardi d’annuler ou de reporter tous les événements organisés jusqu’au 30 juin.

« Nous avons analysé la situation sanitaire sur base d’informations qui nous sont parvenues par les autorités fédérales et on sait pertinemment bien que la crise va perdurer au-delà du 19 avril. Plusieurs prestataires de services sont inquiets et les services communaux ne savent pas sur quel pied danser », explique Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse.