« Autoriser le ramassage de tous les sacs sans distinction »

Les travailleurs de l’Agence Bruxelles-Propreté assurent un service essentiel dans un contexte sanitaire extrêmement difficile. Depuis les mesures de confinement, ils poursuivent, malgré le taux d’absentéisme dû aux maladies, la collecte des sacs poubelles dans les rues de Bruxelles alors que les habitants produisent plus de déchets. Pour les députés bruxellois Françoise Schepmans (MR) et David Leisterh (MR), il est urgent d’assurer la sécurité des travailleurs et d’autoriser l’enlèvement collective de tous les sacs (blancs, jaunes et bleus).

Confinés, les Bruxellois produisent forcément davantage de déchets sur leur lieu de domicile. Certains font du rangement, du tri ou de petits travaux les conduisant à jeter tout ce qui n’est plus utile. La quantité de sacs ramassés par tournée a augmenté, ces derniers jours, passant de 4 tonnes à 6 tonnes ; et les dépôts clandestins se sont multipliés dans les communes.