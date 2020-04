Bruxelles Midi: «On va bientôt devoir faire appel à l’armée!»

Le taux d’absentéisme au sein de la police de Bruxelles Midi ne va vraisemblablement pas en s’améliorant. On parlait déjà d’un peu moins ou d’un peu plus – selon les jours – de «200 malades» parmi les «951 membres du personnel». Depuis ce mardi, ce sont plusieurs nouveaux services stratégiques – entre autres la totalité du koban de Forest et du carrefour local d’information, etc. – qui ont décidé de débrayer face à une nouvelle contamination au coronavirus de l’un des leurs…

La colère gronde parmi les policiers de la zone Bruxelles Midi qui sont de plus en plus nombreux à débrayer.