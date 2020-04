Les Bruxellois peuvent s’exercer au néerlandais en ligne

Depuis la semaine dernière, les Bruxellois peuvent participer à Skype Babbelut, des tables de conversation en néerlandais en ligne. Cette activité leur permet de continuer à exercer leur néerlandais, même pendant la crise du coronavirus. Ces tables sont organisées par la Maison du Néerlandais de Bruxelles.

Ce nouveau projet rencontre un franc succès, chacune de ces tables de conversation étant au complet quasiment immédiatement. « Nous organisons systématiquement cinq tables de conversation en néerlandais chaque mardi et chaque jeudi, soit un total de 15 participants et six bénévoles néerlandophones.