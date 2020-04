Les frères Cabeke quittent le RWDM pour ... Asse-Zellik en P2!

Anthony et Geoffrey Cabeke ne seront plus Molenbeekois la saison prochaine. Ils ont décidé de quitter le club pour ... Asse-Zellik qui évolue en P2!

« Nous avons pris cette décision hier soir », explique Anthony. « On trouve un peu dommage que l’histoire à Molenbeek se termine comme cela car nous n’avions plus aucune nouvelle de la direction depuis le mois de janvier. Or, nous étions tous les deux en fin de contrat. C’est une petite déception même si on ne peut parler du club qu’en bien.