Evere: la déchetterie communale rouvre sur rendez-vous dès lundi

La déchetterie d’Evere rouvre à partir de la semaine prochaine, mais uniquement sur rendez-vous.

La déchetterie de la commune d’Evere, située dans l’avenue Jules Bordet, sera ouverte uniquement sur rendez-vous du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 15h et le vendredi de 8h à 12h. Il faut prendre rendez-vous au minimum 48h à l’avance au 02 247 62 22 entre 8h et 13h et 14h et 17h du lundi au jeudi et de 8h à 13h le vendredi.