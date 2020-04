La maison médicale du PTB fait don de 300 masques au home Acacias

Ce vendredi matin 10 avril, une délégation de la maison médicale « Médecine pour le Peuple Molenbeek » fera don de 300 masques chirurgicaux à la maison de repos et de soins Acacias, située avenue Jean Dubruck à Molenbeek.

Pour Hind Addi, médecin généraliste de la maison médicale et conseillère communale PTB, cette action solidaire vise à apporter un soutien concret au personnel et aux résidents de la maison de repos et de soins : « Depuis le début de la crise, le personnel doit remuer ciel et terre pour avoir du matériel correct et en suffisance tel que des masques, des tabliers ou du gel hydroalcoolique.