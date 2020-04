Woluwe-St-Pierre vient en aide aux commerces et entreprises

Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, la commune de Woluwe-Saint-Pierre apporte son soutien aux commerces, entreprises et maraîchers actifs sur son territoire.

Le service Vie économique locale de la commune assure, tous les jours, une permanence mail et téléphonique pour répondre aux demandes des commerçants, entrepreneurs et indépendants et les aiguiller vers les organisations pouvant les renseigner et les accompagner au mieux.