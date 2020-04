Les chercheurs d’emploi bruxellois invités à se former en ligne

A la demande de Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Actiris et Bruxelles Formation invitent les chercheurs d’emploi bruxellois à se former en ligne durant la crise du coronavirus. Une mesure supplémentaire qui permet aux chercheurs d’emploi d’améliorer leurs compétences pendant la période de confinement, alors que 2/3 des chercheurs d’emploi bruxellois ont un niveau de qualification faible ou un diplôme qui n’est pas reconnu en Belgique.

Les mesures de sécurité décidées par le fédéral entrainent de nombreuses conséquences. Les citoyens doivent rester chez eux. Les offres d’emploi pour certains secteurs spécifiques se raréfient. Actiris et Bruxelles Formation ont basculé vers le 100% digital. C’est aussi l’occasion pour les chercheurs d’emploi d’améliorer leurs compétences et de se former à distance.