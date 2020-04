Didier Gosuin: «On manque de blouses dans les homes»

Le bourgmestre d’Auderghem lance un cri d’alarme. Le personnel des maisons de repos de sa commune fait face à une pénurie de blouses.

Les masques et les gants sont les accessoires de protection les plus cités dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Mais les blouses médicales jouent également un rôle primordial pour protéger le personnel soignant de l’infection. « Quand le virus se transmet par aérosol, il va se coller dans les cheveux et les vêtements. Ce sont des sources possibles de contamination.