Avis de recherche: une dame de 79 ans a disparu à Dilbeek

Dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, Lisette Bliki, une femme âgée de 79 ans, a quitté son domicile situé Tulpenlaan à Dilbeek. Depuis elle ne s’est plus manifestée.

Lisette Bliki mesure 1m54. La septuagénaire est de corpulence mince. Elle a de courts cheveux gris. Elle pourrait être vêtue d’une veste verte et de chaussures noires. Cette personne a besoin de soins médicaux et peut paraître confuse et anxieuse.