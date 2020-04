Le cdH au chevet des indépendants oubliés de la prime

Une série de secteurs va percevoir une indemnité pour surmonter l’arrêt de travail de ces dernières semaines. Mais d’autres ne vont rien toucher. Une aberration pour la députée Véronique Lefrancq (cdH), pour qui «la sélection ne devrait pas faire de distinction».

« Si l’on ne fait rien, on se dirige droit vers une situation apocalyptique », déclare Véronique Lefrancq (cdH), députée bruxelloise et membre de la commission des affaires économiques et de l’emploi. « On ne peut pas avoir une politique de petit pansement. Il faut réactiver des secteurs essentiels de l’économie ».