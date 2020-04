Coronavirus: 194 décès dans les maisons de repos bruxelloises

Une très forte proportion (116 sur 146) de maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR-MRS) bruxelloises est touchée par le covid-19, qui a causé la mort de 194 résidents (et 254 décès suspects). C’est ce qu’a annoncé vendredi le ministre régional de l’Action sociale et de la Santé, Alain Maron, en rappelant l’existence d’un plan d’actions spécifiques.

En vue du week-end de Pâques, des mesures spécifiques sont confirmées et deux cents volontaires (médecins, infirmiers et aides-soignants) se tiennent prêts à soutenir les MR-MRS. «Toutes celles qui ont demandé de l’aide ont reçu la liste et les coordonnées de ces volontaires», a assuré M. Maron (Ecolo) dans un communiqué.