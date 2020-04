La Défense va intervenir dans le home du CPAS d’Ixelles

Le comité de concertation, qui rassemble le gouvernement fédéral et les entités fédérées, a convenu vendredi de faire, en fonction des demandes des Régions, un appel accru à l’armée pour prêter main forte dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR-MRS) confrontées au coronavirus, avec une intervention - la troisième du genre - qui débutera samedi à Bruxelles, a-t-on appris de sources concordantes.

«La situation dans certaines maisons de repos nécessite une réponse collective. Le fédéral dégagera des moyens supplémentaires à cet effet via la Défense. Nous devons protéger nos aînés et le personnel à leurs côtés», a déclaré la Première ministre Sophie Wilmès (MR) sur Twitter à l’issue de ce comité de concertation.