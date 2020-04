Les entrepreneurs bruxellois tendent la main aux étudiants

Beaucoup d’étudiants bruxellois doivent s’autofinancer et sont maintenant confrontés à de sérieuses difficultés en raison de la crise du coronavirus. La plupart des emplois étudiants, et en particulier tous les emplois dans le secteur de la restauration, ont été supprimés en masse. BECI et www.student.be permettent désormais aux entrepreneurs et aux étudiants de proposer ou de trouver rapidement un emploi. Pas de frais, car pendant les mois d’avril, de mai et de juin 2020, toutes les offres d’emploi peuvent être affichées gratuitement!

Payer le loyer de la chambre d’étudiant devient soudain très difficile, car tous les étudiants ne peuvent pas rentrer chez leur mère ou leur père. Ils ne peuvent pas non plus compter sur le statut de chômage technique, ce qui fait souvent d’eux un groupe cible oublié et vulnérable.